Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yanda Karadeniz bir yanda İstanbul Boğazı manzarasına sahip tarihî Garipçe Kalesi bakımsızlık yüzünden içler acısı durumda. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan kale, kaderine terk edilmiş halde çöp dağlarına teslim oldu. Zamanında düşmana geçit vermeyen Garipçe Kalesi, şimdilerde ise çürümeye terk edildi. Bakımsızlık sebebiyle adeta yok olma tehdidiyle karşı karşıya olan kalenin son hâli havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kalenin duvarlarına yazı yazıldığı, üstünün otopark olarak kullanıldığı, duvarlarına bitişik gecekonduların yapıldığı görülüyor. Bakımsızlık yüzünden güçlükle ayakta duran tarihî kaleyi ziyarete gelen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Tarihî eserin akıbetinin ise ne olacağı bilinmiyor. Kalenin içinden çekilen görüntülerde duvarların bakımsızlık sebebiyle çatladığı dikkatlerden kaçmıyor. Evlenme teklifi yapmak için duvarlara sprey boya ile yazılar yazılmış. Kalenin içerilerine doğru ise çöp dağları bulunuyor. Osmanlı Padişahı III. Mustafa tarafından yaptırılan kalenin içinde zaman zaman köylülere ait büyükbaş hayvanlar da otlatılıyor, alt kısmındaki topçu mevzileri ise viraneyi andırıyor.