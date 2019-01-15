Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy köyünde 2. Hudut Dikili Karakol Komutanlığı ekipleri, Meriç Nehri kenarında 30 - 35 yaşlarında erkek cesedi buldu. Meriç'e bağlı Küplü ilçesinde de nehir kenarında 25 yaşlarında 2 erkek cesedi daha bulundu. Düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülen cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Son cesetlerle beraber Aralık ayından bu yana sınırda düzensiz göçmenlere ait 8 ceset bulunmuş oldu. Kişilerin, donarak öldükleri tahmin ediliyor.
Önce İpsala'da sonra Küplü'de... Edirne'de 3 erkek cesedi bulundu
15.01.2019 - 20:27 | Son Güncelleme: 15.01.2019 - 20:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçelerinde düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 3 erkek cesedi bulundu.
Etiketler : Edirne,
598392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598392.aspx
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