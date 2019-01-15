Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy köyünde 2. Hudut Dikili Karakol Komutanlığı ekipleri, Meriç Nehri kenarında 30 - 35 yaşlarında erkek cesedi buldu. Meriç'e bağlı Küplü ilçesinde de nehir kenarında 25 yaşlarında 2 erkek cesedi daha bulundu. Düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülen cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Son cesetlerle beraber Aralık ayından bu yana sınırda düzensiz göçmenlere ait 8 ceset bulunmuş oldu. Kişilerin, donarak öldükleri tahmin ediliyor.