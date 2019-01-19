Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Faikbey Caddesi'nde meydana geldi. Buz tutan kaldırımda yürüyen Derya Okçuoğlu, ayağı kayınca dengesini kaybederek düştü. Kafasını kaldırım taşına çarpan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. Bu sırada olay yerinden geçen sağlık görevlisi, çağrılan sağlık ekipleri gelene kadar Derya Okçuoğlu'na müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Derya Okçuoğlu'nu Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tedavinin ardından taburcu edilen Okçuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.