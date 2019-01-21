Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre Ferhat Aydemir, 2 yıl önce restoran işletmeciliğini işini bırakarak hayvancılık sektörüne girmeye karar verdi. Daha sonra Aydemir, internetten gördüğü bir reklam üzerine şirket yetkilileri ile küçükbaş hayvan satın almak için anlaştı ve 11 bin dolar banka üzerinden ödeme yaptı. Ödemenin ardından iddialara göre Aydemir’in ödeme yaptığı şirketi L.B. isimli şahıs devraldı. Bir süre sonra Ferhat Aydemir’in oğlu, L.B. isimli şahısla görüşmek için Ukrayna’ya gitti. Burada Aydemir’in oğlu 300 Romanov cinsi gebe küçükbaş hayvan alımı için şahıslara 13 bin dolar daha ödeme yaptı. Ödemenin akabinde hayvanların gelmesini bekleyen Aydemir, Eskişehir’in Alpu ilçesinin civar köylerinde tesis hazırlıklarına başladı ve yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık bir yatırım yaptı. Umut içerisinde hayvanların gelmesini bekleyen işadamı yaklaşık 2 yıl boyunca L.B. isimli şahıs tarafından geçiştirildiğini belirtti.



Ferhat Aydemir, kendisi gibi mağdur olan 5 kişinin toplamda 406 bin dolar dolandırıldığı ve bazılarının suç duyurusunda bulunduklarını anlattı. İHA'ya açıklamalarda bulunan Aydemir, 2 senelik süre içerisinde maddi ve manevi olarak büyük zarar gördüğünü söyledi. Aydemir, "Restoran işiyle uğraşıyorduk, sonra Eskişehir bölgesinden bir yer aldık. Orada yatırım amaçlı olarak hayvan işine başlamak istedik. Farklı bir dala atıldık. Biz buna 24 bin dolar para verdik ve 300 hayvan gebe olarak getirip bir ay sonra bize teslim edecekti. Ancak 2 seneye yakın oldu; halâ 'bugün getireceğim, yarın getireceğim' diyor. Ukrayna’ya gittim, oğlum gitti, ben gittim diyor. Kendisi 2 sefer çiftliğe geldi. Bir hafta, 10 gün sonra derken, 2 seneye yaklaştı. Altyapısı, 2 tarafın kiraları, yemler alınmış, bine yakın hayvanların yemleri alınmış. Bunların altyapısını hazırladıktan sonra 24 bin dolar, bize 1 trilyonu aştı, 1 buçuk trilyona yaklaştı. Bu kadar paramız gitti. Yalnız kendisine verilen rakam 24 bin dolar. İlk etapta 300 tane, ilk ayında 100 taneyi gönderecek, arkasından 300 taneyi tamamlayacaktı, ama gelmedi. Bugün gelecek, yarın gelecek zaman geçtikçe tabi bundan şikâyetleri duymaya başladık, dolandırıcı olduğunu öğrendik. Bu adamın dolandırıcı olduğunu sonradan fark ettik, ama adamın dili iyi bir dil yapıyor. Profesyonel bir dolandırıcı bu adam. 5 kişi daha var benle beraber. Bilmediklerimiz de var, kaç kişi olduğunu da bilmiyorum" dedi.



Son olarak yetkililere seslenen Aydemir şunları söyledi:



"Yalnız beni yaktı, başkasını yakmasın. Beni yaktı, beni sıfıra çıkardı bu adam. Yetkililerden şunun bir an evvel yakalanmasını, başkalarını dolandırmamasını ve bir de benim zararımın karşılanmasını istiyorum" Diğer yandan, dolandırılmasına rağmen pes etmeyen Aydemir, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir tesis daha kuracağını belirtti.