Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Isparta, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sinop, Rize ve Artvin kıyılarıyla Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur, batı Akdeniz kıyılarında sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevreleriyle Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanmayla yer yer pus ve sis öngörülüyor.