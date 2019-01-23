İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu’nda faaliyet yürüten bir suç örgütüne yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında şebeke lideri A.G'nin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Geçmişte bir şarkıcının vurulmasıyla gündeme gelen şebekenin çok sayıda kapkaç, tehdit, yaralama ve gasp olayına karıştığı ileri sürüldü.
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu
23.01.2019 - 20:08 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 20:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda, 6 kişi yakalandı.
Etiketler : İstanbul,organize suç örgütü operasyonu,
599857 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599857.aspx
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