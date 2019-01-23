Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu’nda faaliyet yürüten bir suç örgütüne yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında şebeke lideri A.G'nin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Geçmişte bir şarkıcının vurulmasıyla gündeme gelen şebekenin çok sayıda kapkaç, tehdit, yaralama ve gasp olayına karıştığı ileri sürüldü.