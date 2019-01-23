İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu’nda faaliyet yürüten bir suç örgütüne yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında şebeke lideri A.G'nin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Geçmişte bir şarkıcının vurulmasıyla gündeme gelen şebekenin çok sayıda kapkaç, tehdit, yaralama ve gasp olayına karıştığı ileri sürüldü.