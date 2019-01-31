Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Abuzer, Y. (29), idaresindeki motosiklet hastane kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Abuzer Y. ve yanında bulunan Çiğdem Y. (28), yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kahta’da motosiklet devrildi: 2 yaralı
31.01.2019 - 14:55 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Abuzer, Y. (29), idaresindeki motosiklet hastane kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Abuzer Y. ve yanında bulunan Çiğdem Y. (28), yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adıyaman,Kahta,kaza,
601440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601440.aspx
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