Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Abuzer, Y. (29), idaresindeki motosiklet hastane kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Abuzer Y. ve yanında bulunan Çiğdem Y. (28), yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.