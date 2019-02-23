Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde merkez ilçe Süleymanpaşa’da etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı kentte olumsuzluklara neden olurken, araçları yollarda bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde kar yağışı devam ederken, polis ekipleri de yollarda uygulamalarına aralıksız devam ederek, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Tekirdağ beyaza büründü
23.02.2019 - 15:50 | Son Güncelleme: 23.02.2019 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar etkisini artırarak devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tekirdağ,kar yağışı,
606645 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606645.aspx
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