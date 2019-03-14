Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Ören Sokak'ta bulunan bir kahvehanede 31 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen cinayet olayının yargılanmasına başlanıldı. Edinilen bilgiye göre yılbaşı gecesi kahvehanede birlikte alkol alırken İlhani Ayğan (50) ile tartışan Talip Atalay (37) adlı şahıs, aynı sokakta bulunan geceleri kaldığı yazıhaneye giderek aldığı pompalı tüfekle İlhani Ayğan ve kardeşi Kıyas Ayğan’a (45) defalarca ateş etti. Atalay’ın internet üzerinden aldığı pompalı tüfektle başından ve karın boşluğundan vurulan iki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sonrasında Atalay’ın arkadaşları M.D., M.M., F.Y. ve S.A. ile alem yaptığı evde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Olay günü çok alkollüydüm”

2 kardeşin katil zanlısı olarak yargılanan Talip Atalay’ın ve kendisine yardım ettiği iddia edilen M.D., M.M., F.Y. ve S.A. isimli şahısların yargılanmasına Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Davanın ilk duruşmasında olayda hayatını kaybeden İlhani Ayğan ve Kıyas Ayğan’ın kardeşi Bektaş Ayğan, katil zanlısı Talip Atalay ve tutuksuz yargılanan M.D., M.M., F.Y. ve S.A. isimli şahıslar hazır bulundu. Duruşma katil zanlısı Talip Atalay’ın savunmasının dinlenilmesi ile başladı. Yaptığı savunmada iki kardeşi öldürmek istemediğini söyleyen Atalay, alkollü olduğu için olayı tam olarak hatırlamadığını iddia etti. Atalay, “Kahvehaneye gittim. İlhani ile birkaç tanıdığım vardı. Alkol alıyorlardı. Davet edilince oturdum. Ben de alkol almaya başladım. Mardin’de olan oğlumun yanına gidecektim. Bu sırada masada olan Mustafa Y.’den borç para istedim. O sırada İlhani, ‘Git lan buradan, bizim keyfimizi kaçırma’ dedi. Ben de ‘Lan deme’ dedim. Sonra ben dışarı çıktım. 100 metre ileride bulunan yazıhaneme gittim. İnternetten aldığım tüfeği aldım. İlhani’yi dışarı çağırdım. Kapının önünde üstüme doğru yürümeye başladı. Ben de korkutmak amaçlı ayağına ateş açtım. Silah otomatikteymiş. Kaç el ateş açtığımı hatırlamıyorum. İkisini de öldürme amacım yoktu. Bir anda ikisi de yere yığıldı. Pişmanım” dedi.

Cinayet işlediğini gizleyerek arkadaşları ile alem yapmış

Atalay’ın savunmasının ardından katil zanlısının olay sonrasında yanına gittiği iddia edilen M.D. dinlenildi. Savunmasında Atalay’ın cinayet işlediğini bilmediğini iddia eden M.D., evde oturduğu sırada Atalay’ın gelerek kendisini İzmit Akpınar Mahallesi’ne götürmek istediğini söylediğini belirtti. Daha sonra Atalay ile birlikte M.M.’nin olduğu S.A.’nın evine yılbaşını kutlamak amacıyla gittiklerini iddia eden M.D., “M.M.’yi yılbaşını kutlamak için aradım. S.A.’nın evinde olduğunu söyledi. Sonra biz de oraya gittik. Eve girdik, 10 dakika kaldıktan sonra ben lavaboya girip çıkmamın ardından evden dışarı çıktık. Talip’i orada bıraktım. Ben eve döndüm. Polisler geldi sonra. Talip cinayet işlediğini söylememişti bana” diye konuştu.

“Ben kimseye yardımcı olmam böyle bir konu için”

M.D.’nin ifadesinin ardından M.D. ve Talip Atalay’ın birlikte evine gidip alkol aldıkları S.A.’nın savunması dinlendi. S.A. ifadesinde Atalay’ı tanımadığını belirterek, “Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Olay günü ben F.Y. ve M.M. ile alkol alıyordum. O sırada M.D., M.M.’yi aradı. Daha sonra kapı çaldı, M.D. ve Talip Atalay içeri girdi. Talip’, hiç görmemiştim. Alkollü olduğum için çok sorgulamadım. M.D. lavaboya gittikten sonra evden gittiler. Benim evime geldiklerinde kesinlikle cinayet olayı ile ilgili bir şey konuşulmadı. Ben kimseye yardımcı olmam böyle bir konu için” şeklinde konuştu.

“Talip’in 2 kişiyi öldürdüğünü söylediklerinde yerini söyledim”

M.M. de savunmasında olaydan habersiz olduğunu M.D.’nin Atalay ile birlikte kendisinin yılbaşını kutlamak için o sırada bulunduğu S.A.’nın evine geldiğini, daha sonra hasta olduğu için olaydan habersiz bir şekilde evine döndüğünü iddia etti. Duruşmada son olarak Talip Atalay’ı olay gecesinde evinin bulunduğu binada katil zanlısı Talip Atalay’ı sakladığı iddia edilen F.Y.’nin savunması dinlenildi. S.F.’nin evinde alkol aldıktan sonra herkesin dağıldığını Talip Atalay’ın dışarıda kaldığını görünce kendisini evinin altında bulunan bodruma davet ettiğini belirten F.Y., “Talip’in yalnız kaldığını görünce ve alkollü olduğunu bildiğim için onu yalnız bırakmak istemedim. Evimde misafirler olduğu için kendisini alkol aldığımda kaldığım bodruma getrdim. Kendisi ile bir süre alkol aldıktan sonra eve gidip uyudum. Bir süre sonra polisler geldi. Talip’in 2 kişiyi öldürdüğünü söylediklerinde yerini söyledim” ifadelerini kullandı.

“Dışarı çıktığımızda iki kardeşi de yerde yatarken gördük”

Sanıkların savunmalarının ardından olay günü Talip Atalay ve İlhani Ayğan ile birlikte kahvehanede alkol alan Mustafa Y. isimli vatandaş tanık olarak dinlendi. Yılbaşı gecesi sebebi ile kahvehanenin arka bölümünde İlhani Ayğan’ın da bulunduğu birkaç kişi ile aynı masada alkol alırken, Atalay'ın geldiğini belirten Mustafa Y., şöyle konuştı: “Saat 21.00 sıralarında Talip geldi. Selam verince masaya davet ettim oturdu. Bir süre alkol aldıktan sonra biz bir gün de dışarı da eğlenelim diye konuşurken Talip, masada bulunan Ahmet isimli bir arkadaşımıza ‘Garibanlar da bu alemi yapıyor’ dedi. Ahmet de ‘Gariban kim’ diye sordu. Talip, ‘İşte karşında duruyor, benim’ diye cevap verdi. İlhani de Talip’e bu konuşmanın yapılacağı yerin bu masa olmadığını söyledi. Sonra bir anda ayağa kalkıldı. İlhani, ‘Kalk git lan buradan’ dedi. O da ‘Bana lan deme’ dedi. Daha sonra kahvede bulunan arkadaşlar Talip’i dışarı çıkarttı. Biz oturmaya devam ettik. Bir süre sonra dışarıdan bir gürültü geldi. İlhani koşarak dışarı çıkınca abisi Kıyas da arkasından çıktı. Sonra silah sesleri geldi. Dışarı çıktığımızda iki kardeşi de yerde yatarken gördük."

Duruşma ertelendi

Tanık Mustafa Y.’nin sözlerinin doğru olduğunu söyleyen Atalay, alkollü olduğu için kendisinin olayı tam olarak hatırlamadığını belirterek, diğer sanıkların suçsuz olduğunu iddia etti. Yapılan savunmaların ardından Talip Atalay’ın kendisine kışkırtıcı ithamlarda bulunduğu iddia edilen İlhani Ayğan ile hiçbir suçu olmayan Kıyas Ayğan’ı öldüren Atalay’ın ve katil zanlısını sakladığı iddia edilen S.Y.’nin hapis ceza ile yargılanması, diğer sanıkların ise beraati istenildi. Daha sonra mahkeme heyeti kararın belirlenmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.