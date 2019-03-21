Arda Mutlu “Üç yılda birçok madalya kazandım. Hedefim babam gibi efsane bir isim olmak ve olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak. Halter bana göre bir spor değil eskrimi daha çok seviyorum” dedi. Halil Mutlu ise “Bizim için çocuklarımızın sevdiği branşta ilerlemeleri daha önemli” dedi. SAMSUN
'Babam gibi efsane olacağım'
21.03.2019 - 07:33 | Son Güncelleme: 21.03.2019 - 07:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski millî halterci Halil Mutlu’nun 11 yaşındaki oğlu Arda Mutlu’nun, eskrim sporunda hedefleri büyük.
Etiketler : Halil Mutlu,
611587 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/611587.aspx
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