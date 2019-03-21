Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arda Mutlu “Üç yılda birçok madalya kazandım. Hedefim babam gibi efsane bir isim olmak ve olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak. Halter bana göre bir spor değil eskrimi daha çok seviyorum” dedi. Halil Mutlu ise “Bizim için çocuklarımızın sevdiği branşta ilerlemeleri daha önemli” dedi. SAMSUN