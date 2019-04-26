İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Samsun'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, dernek ve sendikalara üye oldukları, Bank Asyada hesabı bulunduğu iddiasıyla, il merkezi ve Alaçam ilçesinde 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bir doktor ve esnaf ile FETÖ'ye ait kurumlarda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 3'ü dün çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı.