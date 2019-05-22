Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kandıra ilçesi Kandıra-İzmit Yolu Sucuali Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür Kanal idaresindeki 22 RT 599 plakalı otomobil, İzmit istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Özgür Kanal hayatını kaybederken, eşi Ayşegül Kanal ile oğulları Baran ve Hasan yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kanal’ın cenazesi, otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.