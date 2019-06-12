Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaçak yapılara af getiren ‘İmar Barışı’na Karadeniz Bölgesi’nden bir milyona yakın başvuru yapıldı. ‘İmar Barışı’ bedelini ödeyen vatandaşlar, kaçak yapıları için ‘Yapı Kayıt Belgesi’ aldı. Karadeniz’de başvuruların çoğunluğu ise yaylalardan yapıldı. Bölgede 149 bin dolayında müracaatla Trabzon, en çok başvuru yapılan şehir oldu. Karadeniz Bölgesi’nde, yaz aylarıyla birlikte yaylalara çıkanlar, milli park, doğal sit ve mera alanlarına bütün koruma tedbirlerine rağmen kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürüyor. Yaylalarda çok katlı betonarme binalar inşa etmeye devam eden yaylacılar, doğal yapıya zarar veriyor. Kaçak yapıları sıkı takibe alan valilikler de diğer yandan yeni yıkım kararları alıyor. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanaklar tutarken, valilikler ise vatandaşları uyarıyor. Uyarılarda ‘İmar Barışı’ uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığına yer veriliyor, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için bir seneden beş seneye kadar hapis cezası öngören kanuni işlem başlatılacağı duyuruluyor. Binalarını kurtarmak isteyen ancak asılsız beyanlarda bulundukları tespit edilen yaylacıların ‘Yapı Kayıt Belgeleri’ iptal edildi. Bu binaların yıkımı için işlem başlatıldı.

FIRTINA VADİSİ NEFES ALDI

Rize’nin Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerindeki Fırtına Vadisi boyunca bulunan kaçak yapıların yıkımı için 20 Mayıs 2019 tarihinde başlanan ancak ‘tebligat’ engeline takılan yıkımlar dün sabah başladı. ‘İmar Barışı’nı fırsat bilerek ve özellikle yaylalarda ve SİT alanlarında son dönemlerde görülen kaçak yapılaşmanın önüne geçmek maksadıyla Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri Fırtına Vadisi boyunca İl Özel İdaresince alınan yıkım kararlarının uygulanması kapsamında 20 Mayıs tarihinde harekete geçildi. Vadideki 21 kaçak yapıdan biri Kemal Eksilmez’e ait üç katlı yapı ilk yıkılan bina oldu. Yoğun güvenlik tedbirleri altında başlayan yıkımda herhangi bir problem yaşanmadı. Fırtına Vadisi Dünya Doğayı Koruma Vakfınca korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösteriliyor. Cemil Kus RİZE İHA