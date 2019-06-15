Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı.

Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak'taki bir marketin deposunda boğulma tehlikesi geçiren ve mahsur kalan 2 kadın çalışan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 36 yaşındaki Elif U, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bir sandalın denizde battığı iddiası üzerine de arama çalışması başlatıldı.

Yağış nedeniyle ağaçların yerinden söküldüğü, bir vatandaşın, sel sularının sürüklediği aracını ağaca bağladığı görüldü.