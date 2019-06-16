Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, D-100 Karayolu İdealtepe mevkiinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kartal istikametine ilerleyen otomobilin sürücüsü Süleyman Saylan direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol tabelası direğine çaparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü Süleyman Saylan ve yanındaki arkadaşı aracının içerisine sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan Saylan ve arkadaşı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Ekiplerin incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.