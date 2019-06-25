Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, geçtiğimiz hafta bölgede etkili olan yağışlar sonrasında oluşan görüntüsü ile adeta bir çamur gölünü andırıyordu. Yoğun yağmur ve kar kürtüklerinin erimesi sonucu Haldizen Deresi'nin getirdiği çamurlu sular, Uzungöl’ün mavi ve yeşil olan doğal rengini değiştirmiş çamur rengi olan kahverengiye dönüştürmüştü. Uzungöl, bölgede yağışların etkisini yitirmesinin ardından yeniden doğal rengini aldı.
Uzungöl eski görüntüsüne kavuştu
25.06.2019 - 09:29 | Son Güncelleme: 25.06.2019 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar sonrası çamur göle dönen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bölgede yağışların etkisini yitirmesinin ardından yeniden doğal rengini aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : uzungöl,eski,görüntü,
632912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/632912.aspx
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