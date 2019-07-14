Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehidin merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'ndeki baba evine gelen Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç ve beraberindeki askeri heyet acı haberi anne Keziban Keskin'e verdi. Oğlunun şehit haberini aldıktan sonra fenalaşan anne Keskin'e hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Evli ve bir çocuk babası şehit Alim Keskin'in babası Mümin Keskin'in ise iki yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti.

Şehit Alim Keskin'in cenazesinin, yarın yapılacak tören ile Niğde Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.