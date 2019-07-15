Kaza, Bingöl- Erzurum kara yolu Alatepe köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Savaş Kayançiçek yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metreden Göynük çayına uçtu. Devrilerek ters duran otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Sürücü Kayançiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
15.07.2019 - 20:07 | Son Güncelleme: 15.07.2019 - 20:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de otomobilin çaya uçması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bingöl,kaza,
637288 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/637288.aspx
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