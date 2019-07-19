Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Kırkgeçit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Greyder yüklü Van Büyükşehir Belediyesine ait S.P. yönetimindeki tır, şehir merkezine gitmek isterken lastiği patladı. Patlama sonucu tır, greyderle birlikte şarampole yuvarlandı. Tırda bulunan sürücü ve yanındaki 3 kişiyi kurtarmak için bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda şoför S.P. ile yanındaki S.Ç. ve Ş.D. çıkarılarak ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Y.A.’yı kurtarma çalışması ise devam ediyor.