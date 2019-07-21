Edinilen bilgiye göre, Akşehir Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu yanındaki arazide vatandaşlar, 42 ER 752 plakalı otomobilin içerisinde bir şahsın hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa İnatçıoğlu (27) isimli gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisinde inceleme yapan polis gencin uyuşturucudan hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde dururken, gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
27 yaşındaki genç otomobili içinde ölü bulundu
21.07.2019 - 17:59 | Son Güncelleme: 21.07.2019 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’nın Akşehir ilçesinde bir kişi otomobili içerisinde ölü bulundu.
Etiketler : Konya,yaşam haberleri,
638620 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/638620.aspx
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