Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zabıta ekipleri 2'i kadın 3 kişiyi yapılan denetimler kapsamında yakalayarak üzerlerinden çıkan 375 lira paraya el koydu. Ayrıca dilenciler hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yaptı. Vatandaşlarımızın duygularını istismar edenlere yönelik denetimlerin devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “İnsanların duygularını istismar ederek dilenen kişilere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek. Başka illerden geldiği tespit edilen bu kişiler Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hemen tespit edilip haklarında işlem başlatıldı. Hemşehrilerimizden istirhamımız, haksız para kazanmayı meslek haline getirmiş bu kişilere itibar etmemeleridir. Vatandaşlarımız bu konudaki şikayetlerini 444 25 70 Çağrı Merkezimize bildirebilirler” dedi.