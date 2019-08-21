Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Uçar’ın nüfus cüzdanındaki doğum tarihi 28 Temmuz 1907. Fenerbahçe ile yaşıt Türkiye’nin yaşayan tarihi 113 yaşındaki Ayşe nine, yaşamı boyunca 3 padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü.

92 ve 89 yaşındaki kızları yanında

28 Temmuz 2019 tarihinde 113 yaşına giren Ayşe Uçar, halen sağ olan kızları 92 yaşındaki Adile Demirtaş, 89 yaşındaki Meliha Bozkurt ve 76 yaşındaki gelini Gülnaz Uçar ile birlikte yaşıyor. Son 10 yılını ayaklarının tutmaması nedeniyle yaşamını yatakta geçiren ve yürüyemeyen Ayşe Uçar işitme ve yürüme sorunun dışında hiçbir sağlık sorunu yaşamıyor.

3 padişah gördü

Ayşe Uçar, dünyaya geldiğinde tahtta 2. Abdülhamid vardı. Osmanlı döneminin 36 padişahından son üçünü gören 113 yaşındaki yaşayan tarih Ayşe Uçar, 2. Abdülhamid’den sonra Mehmed Reşad (1909-1918) ve son Osmanlı Padişahı Mehmed Vahdettin’in (1918-1922) tahttan ayrıldığı dönemde 15 yaşında idi.

27 başbakan, 12 cumhurbaşkanı

Cumhuriyet tarihinin tüm başbakan ve cumhurbaşkanlarını gören asırlık çınar Ayşe Uçar, yaşamı boyunca 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gören ve görmeye devam eden tek isim olma özelliğini taşıyor. 113 yıllık yaşamında çok sayıda darbe ve askeri muhtıra da yaşayan Uçar, 1913 Bab-ı Ali Baskını, 27 Mayıs 1960 ihtilali, 22 Şubat 1962 ayaklanması, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 askeri darbesi, 28 Şubat 1997 post-modern darbesi, 27 Nisan 2007 e- muhtırası ve son olarak da 15 Temmuz 2016 darbe girişimini de yaşayan tek insan oldu.

Kaymakam Caner Yıldız sık sık ziyaret ediyor

Muğla’nın Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, 113 yaşındaki Ayşe Uçar’ı sık sık ziyaret ediyor. Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek ile ziyaretlerini gerçekleştiren Kaymakam Yıldız, 113 yaşındaki Ayşe Uçar’ın sağlık sorunları ile de yakından ilgileniyor.

Muğla Fenerbahçeliler Derneği de ziyaret etti

Doğum tarihi 1907 yılan, Fenerbahçe’nin de kuruluşunun yıl dönümü olması sebebiyle Muğla Fenerbahçeliler Derneği yönetimi de Ayşe Uçar’ı ziyaret etti. Ziyarette Ayşe Uçar’a Fenerbahçe battaniyesi ve kaşkolu hediye eden Muğla Fenerbahçeliler Derneği üyeleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u Fenerbahçe’nin kuruluş yılı ile aynı tarihte doğan Ayşe nineyi ziyaret etmeye davet ettiler.

“Muğla bir uzun ömür şehri”

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, 90 yaş üstü insanların en fazla yaşadığı kentin Muğla olduğunu söyledi. Kaymakam Yıldız, “Ayşe Uçar teyzemiz şu anda Türkiye’de yaşayan en uzun ömürlü insan. 28 Temmuz tarihi itibari ile 112 yaşını bitirmiş, 113 yaşına girmiş durumda. 1907 doğumlu. Burada kızları ile beraber yaşıyorlar. Kızları Adile teyzemiz 92 yaşında, diğer kızı Meliha Teyze 89 yaşında. Gelinleri de var 76 yaşında. Ben Ayşe Uçar teyzeyi sık sık ziyaret ediyorum. Son ziyaretime göre çok iyi gördüm. Maşallahı var. Bilinci yerinde ve rahatlıkla konuşabiliyor. Muğla merkez olmak üzere Menteşe, Datça ve Ula en uzun ömürlü insanların bulunduğu yerler. Biz Türkiye’de iddia ediyoruz yaş olarak 90 üstünde en fazla nüfusa göre oran olarak bu yerleşim yerlerimizden. Muğla bir uzun ömür şehri. İnsanları Allah’ın verdiği nimetler ile genetik olarak da uzun ömürlü oluyorlar” dedi.

Ali Koç’a mesaj

Muğla Fenerbahçeliler Derneği üyesi Uğur Tezcan ise Kulüp Başkanı Ali Koç’a mesaj göndererek Fenerbahçe ile aynı yaşta olan Ayşe Uçar’ı ziyaret etmesini istedi. Tezcan, “1907 doğumlu Ayşe teyzemizi bugün Muğla Fenerbahçeliler Derneği olarak ziyaretine geldik. Kulübümüzün de kuruluş tarihi ile aynı doğumlu olan Ayşe teyzemizin sağlık durumu ile ilgili bilgilerini aldık. Biz Muğla Fenerbahçeliler Derneği olarak Ayşe teyzemizin sürekli yanında olacağımızı, bu yaştaki insanların kıymetini ve değerini bileceğimizi, bunları ziyaret ederek ne kadar önemli olduklarını gösterdik. Buradan Kulüp başkanımız Ali Koç’a da mesajımız olacak. Ayşe teyzemiz 1907 doğumlu. Kendisini de Muğla’ya geldiği zaman muhakkak Ayşe teyzemizi ziyaret etmesini bizler gibi sevindirmesini istiyoruz. Kulüp Başkanımızın da bu konuda duyarlı olacağını biliyoruz. En kısa zamanda da buraya ziyarete geleceğinden eminim” dedi.

“Annem 100 yaşına kadar oduna giderdi”

113 yaşındaki Ayşe Uçar’ın 92 yaşındaki kızı Adile Demirtaş, “Annem 100 yaşına kadar oduna giderdi. Odunları sarar gelirdi. Hayvanlar vardı. Odunları hayvanlara sarar gelirdi. Tütün işlerdi, bahçe ederdi, orak biçerdi” derken, 89 yaşındaki kızı Meliha Bozkurt ise annesinin yediklerini hakkında verdiği bilgide, “Acı yerdi. Yumurta, soğan, yoğurt yer. Kendi yetiştirdiğimizi yer. Dışarıdan bir şey satın almayız” dedi.

Gelin Uçar: “Bunların sülalesi sağlammış”

Ayşe Uçar’ın 76 yaşındaki gelini Gülnaz Uçar ise, “Ne bulursa onu yer. Ekmek, soğan, eline alır giderdi dağlara. Eşek yükü gibi kök sarınır gelir, çapa ile kök kazar. Acıyı çok yerdi. Bunların zaten sülalesi sağlammış. Eskiden ‘çift motor alacağınıza Karadellerden bir kız alın yeter’ derlermiş. Motor yerine geçermiş bunlar. Akıl desen kendinden fazla. Bizimle dalga geçer. ‘Siz unutmuşsunuz. Ben unutmadım bak geçenleri’ der” dedi.