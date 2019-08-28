Edinilen bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas’ın Hafik ilçesi Çınarlı köyünde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, yedek şarjörler ve bol miktarda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.
Operasyon düzenlenen evden cephane çıktı
28.08.2019 - 20:59 | Son Güncelleme: 28.08.2019 - 21:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta jandarma tarafından operasyon düzenlenen ev adeta cephanelik çıktı.
Kaynak: AA
Etiketler : Sivas,jandarma,operasyon,
646891 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/646891.aspx
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