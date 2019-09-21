Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Topağaç Mahallesi'nden Marmara istikametine gitmekte olan Ramazan Kılıç (40) idaresindeki özel otomobilin sürücüsü araç içerisinde kalp krizi geçirdi. Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği araç yoldan çıkarak araziye uçtu. Yoldan geçmekte olan vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine kaza ihbarında bulunuldu. Marmara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayıp vefat etti.