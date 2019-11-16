Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan tır, sürücünün kontrolünden çıkarak, yolda ilerleyen kimliği öğrenilemeyen bir bisikletlinin üzerine devrildi. Bisikletli şahıs olay yerinde feci şekilde can verirken, tır sürücüsü ise hafif yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.