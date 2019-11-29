Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yırca Mahallesi'nde yalnız yaşayan İsmail Ö.'nün (85) evinde sobadan yangın çıktı. Çocukları tarafından bakıldığı öğrenilen yaşlı adam alevlerin ortasında kalırken, çevredeki vatandaşlar yangını fark ederek itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürülmesi sonrasında yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Talihsiz adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.