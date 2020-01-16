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İstanbul'da feci kaza! 5 yaşındaki çocuk tırın altında kaldı
16.01.2020 - 15:35 | Son Güncelleme: 16.01.2020 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde annesi ile birlikte pazardan gelen 5 yaşındaki çocuk yola fırlayınca tırın altında kaldı. Olayda çocuk hayatını kaybetti. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Etiketler : kaza,çocuk,tır,
675461 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/675461.aspx
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