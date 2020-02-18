Edinilen bilgiye göre; Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen 2 hareketli lastik bot durduruldu. Teknede yapılan aramada 85 Suriye, 2 Mısır, 2 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 90 düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan 30 erkek, 15 kadın ve 45 çocuk göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kuşadası’nda 90 düzensiz göçmen yakalandı
18.02.2020 - 17:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 90 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aydın,göçmen,
682287 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682287.aspx
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