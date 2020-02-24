Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kurum “Yeni binalar zemin artı dört, beş katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek. Ecdadımızın bize bıraktığı o tarihî mahalle kültürünü yaşatacağız. Binalar, cumbalı, kemerli, Harput mimarisinden esinlenerek yapılacak. Bu proje bütün Türkiye’ye örnek olacak” dedi. Bir yıl sonra şehrin bugünden çok daha güzel olacağının altını çizen Bakan Kurum “Maliyetleri en aza indirmek için uğraşıyoruz. Altyapı maliyetlerini vatandaşlarımıza yüklemiyoruz, devlet olarak biz karşılıyoruz. Ayrıca belirli sübvansiyonlarla uygun ödeme şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Asgari ücret alan bir vatandaşımızın ödeyebileceği şartları hep birlikte oluşturacağız. Elâzığ’ı inşallah bir yıl sonra o sağlam, güvenli konutlarında mutlu, huzurlu vatandaşlarımızla birlikte gezeceğiz” şeklinde konuştu. İHA