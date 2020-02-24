Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Dürüst Sokak üzerinde bulunan bir ikamette baba İbrahim Halil S. ile oğlu A.S. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan A.S. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.