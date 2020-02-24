İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Dürüst Sokak üzerinde bulunan bir ikamette baba İbrahim Halil S. ile oğlu A.S. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan A.S. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Babasını bıçaklayarak öldürdü
24.02.2020 - 18:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 18:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bir şahıs, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.
Etiketler : Tekirdağ,
683686 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683686.aspx
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