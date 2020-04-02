Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Taşçıoğlu’nun 16 Mart’tan bu yana fakülte hastanesinde koronavirüs teşhisiyle tedavi edildiğini aktardı. Tükek, “Hocamız bütün tıp camiasının hayranlıkla izlediği bir isim. Maalesef bir hastadan kapmış olduğu koronavirüs sebebiyle 15 günlük yoğun bakım mücadelesi sonlandı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşçıoğlu’nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.