İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Taşçıoğlu’nun 16 Mart’tan bu yana fakülte hastanesinde koronavirüs teşhisiyle tedavi edildiğini aktardı. Tükek, “Hocamız bütün tıp camiasının hayranlıkla izlediği bir isim. Maalesef bir hastadan kapmış olduğu koronavirüs sebebiyle 15 günlük yoğun bakım mücadelesi sonlandı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşçıoğlu’nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.
Taşçıoğlu virüse yenildi
02.04.2020 - 03:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle tedavi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.
Etiketler : Cemil Taşçıoğlu,
693104 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/693104.aspx
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