Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum Valiliğinden yapılan açıklama da, “İlimiz Sungurlu ilçesi Oyaca köyü ve Mecitözü ilçesi Fındıklı köyünden sonra; ilimiz Laçin İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin 02.04.2020 tarihli ve 2020/08 nolu kararıyla Laçin ilçemize bağlı Çamlıpınar köyünün 03.04.2020 tarihinden itibaren 14 (on dört) gün süreyle karantina altına alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.