Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop’un Ayancık ilçesinde ikamet eden 55 yaşındaki Cihan Yılmaz, İstanbul’u gidip geldikten sonra koronavirüse yakalandı. Samsun’daki bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, doktorların umudu kesmesine rağmen sağlığına kavuştu. Yılmaz “Doktorların güler yüzü bana moral verdi” dedi.

∂ Tokat Devlet Hastanesi dün 41’inci hastasını taburcu etti. Zile ilçesinde oturan üç çocuk annesi Elmas Doğan (42), 12 gün sonra iyileşerek alkışlar eşliğinde evine uğurlandı. Doğan “Bu hastalıktan kurtulduğum için çok mutluyum. Bu duygunun tarifi olmaz” ifadelerini kullandı.

∂ İstanbul’da Elçin Işıdan (39), 18 Nisan’da nişanlısı ile nikâhlanmayı planlıyordu. Ancak Işıdan, yüksek ateş şikâyetiyle gittiği hastanede Covid-19’a yakalandığını öğrendi. Dün taburcu edilen Işıdan, şöyle dedi: Nikâhımı ertelemem gerekecek. Her şey bitince harika bir düğün yapacağım.

∂ İstanbul’da 61 yaşındaki oğlunu Covid-19’dan kaybeden 83 yaşındaki Ayşe Polat da hastalığa yakalandı. Antalya Manavgat Hastanesinde tedavi gören hipertansiyon hastası, evladının ölümüne sebep olan virüsü yenmeyi başardı. Yaşlı kadın buruk bir mutlulukla evine uğurlandı.

∂ Trabzon’da koronavirüs tanısı konulan ilk üç kişi arasında bulunan Faik Ahmet (59) ve Sultan Öztürk (52) çifti, hastaneden taburcu edildi. Şu an evde karantinada olan çift, kan bağışı yaparak başkalarını da umut olmak istediklerini söyledi. Faik Ahmet Öztürk “Eşimle birlikte iyileştik. Evde kalırsak, Allah’ın izniyle millet olarak bu hastalığı yeneceğimize inanıyorum” diye konuştu.