Alınan bilgilere göre kaza, Hikmet Şahin Köprülü kavşağında meydana geldi. Balıkesir'den yüklediği talaşı İnegöl'de bulunan bir fabrikaya getiren 43 FN 361 plakalı tır sürücüsü Eyüp K. köprülü kavşaktan aşağı indiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır dorsesiyle birlikte yan yatırdı. Kazada sürücü yaralanmazken talaşlar yola saçıldı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri önlem alarak yolu trafiğe kapattı. Yan yatan tır kaza yerine gelen vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
Talaş yüklü tır devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
09.04.2020 - 20:19 | Son Güncelleme: 09.04.2020 - 20:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa-Ankara yolunda talaş yüklü tır yan yattı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken talaşlar yola saçıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : talaş yüklü tır,trafik kazası,
695257 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695257.aspx
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