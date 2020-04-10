Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giderken PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 kişinin cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Saldırıda şehit olan Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alâattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) için Selâhaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binası önünde tören yapıldı. Şehit yakınları ile Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun da katıldığı törenin ardından cenazeler Kulp ilçesine uğurlandı. Kulp’a götürülen cenazeler ilçe mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Şehitler acı hikâyeler de bıraktı. Geride 38 yaşındaki eşi Miyaser ile çocukları işitme engelli Talat (18), Zeynep (16) ile 12. sınıf öğrencisi Vedat (17) ve 8. sınıf öğrencisi Fırat’ı (13) bırakan Sedat Hazar, kirada oturduğu evinde aynı zamanda yaşlı annesi Cevahir (77) ile görme engelli kız kardeşi Münasip (46) Hazar’a da bakıyordu. Hazar’ın amcası Şazil Hazar, yeğeni Sedat’ın ailesinin geçimini temin etmek için gece gündüz çalıştığını söyledi. Yeğeninin ailesine sadık, dürüst bir insan olduğunu dile getiren Hazar “Ceset parçalarını topladım, poşete koyup getirdim. Allah Müslüman’ın başına getirmesin bu vahşeti. Gâvur bile böyle bir şey yapmıyor. Allah’ı, Kur’ân’ı kabul etmiyor. Allah bu işi yapanların başına da getirsin” dedi. Beklentilerinin geriye kalan yetimlere devletin sahip çıkması olduğunu aktaran Hazar “Devlet bize sahip çıkmazsa biz birbirimize bakamayız” ifadesini kullandı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu arada saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5’i yakalandı, biri ise aranıyor. Şüphelilerden bazıları hakkında daha önce “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan işlem yapıldığı belirlendi.