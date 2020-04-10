Dünya Sağlık Örgütü, evcil hayvanların koronavirüs pandemisindeki rolünün detaylı olarak araştırıldığını bildirdi. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan “Bu konuda bilimsel bir sonuç yok. Evinde kedi besleyenler endişeye kapılmasın. Asıl tehlike yabani hayvanların ticareti” dedi.
Kedi virüs bulaştırır mı?
10.04.2020 - 06:31 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 06:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilim dergisi ‘’Science’’da yayınlanan ve kedilere koronavirüs bulaşma riskinin köpeklerden daha fazla olduğunu ortaya koyan bilimsel araştırma, kedi besleyen birçok kişiyi endişeye sevk etti.
Etiketler : Prof. Dr. Murat Arslan,kedi koronavirüs,koronavirüs,virüs kediden bulaşır mı,
695336 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695336.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER