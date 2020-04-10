Dünya Sağlık Örgütü, evcil hayvanların koronavirüs pandemisindeki rolünün detaylı olarak araştırıldığını bildirdi. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan “Bu konuda bilimsel bir sonuç yok. Evinde kedi besleyenler endişeye kapılmasın. Asıl tehlike yabani hayvanların ticareti” dedi.