Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan koronavirüs Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul trafiği tarihi günlerini yaşıyor. Cuma günü iş çıkış saatlerinde adete kilitlenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğinin yoğunluk seviyesi yüzde 11 oranına kadar düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.