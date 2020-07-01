Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörist Akyürek'in etkisiz hâle getirilmesi, şehit bebeğin Sivas'taki yakınlarının yüreğine su serpti. Şarkışla ilçesindeki torunu ve kızının kabrini ziyaret eden anneanne Suudiye Demir, "Yavrumun katillerinden birini daha yakalamışlar. Allah askerlerimize kuvvet versin. Haberi alınca sevindim. Eski kaymakamımız aradı, ilk müjdeyi o verdi ve bayağı sevindim. Ama acım dinmiyor. Yavrumun acısı hiç dinmez" dedi. Haberi televizyondan izleyen Bedirhan'ın dedesi Mustafa Karakaya ise “Bize böyle bir sevinç yaşattıkları için Cumhurbaşkanımız ve diğer yetkililerden Allah razı olsun. Allah komandolarımızın ayağına taş değdirtmesin. İnşallah bütün şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak, öclerini alacaklar” diye konuştu.