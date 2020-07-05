Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaldırım, "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" dedi.

"DENETİM EKSİKLİĞİ YOK"

"Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı" diyen Kaldırım, "İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.