Kentte son günlerde etkili olan sıcak havanın ardından aniden kent merkezine yağan dolu, vatandaşı olumsuz yakaladı. Bir süre yağan yağmur, yerini aniden dolu yağışına bırakınca trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara girerek korunmaya çalıştı.
Kayseri'de yağan dolu şaşırttı
08.07.2020 - 17:49 | Son Güncelleme: 08.07.2020 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de aniden yağan dolu, vatandaşı hazırlıksız yakaladı.
Etiketler : kayseri,dolu,
716589 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716589.aspx
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