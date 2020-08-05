Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yılın başında örgüte katılan ve jandarmanın ikna çalışmaları sonrası İstanbul'da teslim olan kadın terörist ifadesinde, örgüte katılmadan önce psikolojik sorunlar yaşadığını ve ailesiyle diyaloğunun iyi olmaması sebebiyle de dışarı yöneldiğini anlattı.

Defalarca tacize uğradığı için birçok kez kaçma girişiminde bulunduğunu anlatan kadın terörist, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

Anlatıldığı gibi değil orası, çok baskı var, özgürlük yok. Bu kâbusu yaşayınca aileme ulaşıp güvenlik birimleriyle irtibata geçmelerini istedim. Teslim olduktan sonra bana çok iyi davrandılar. Örgüttekiler mesela şey diyordu, 'İşte sizi yakalarlarsa polisler, işkence yaparlar.' Hâlbuki onlar yapıyordu kötü muameleyi. Buradan ailelere seslenmek istiyorum; mesela benim psikolojim bozuktu, iyi değildim, o şekilde örgüte katıldım, kandırılmıştım... Aileler çocuklarıyla ilgilensinler, psikolojilerinin iyi olup olmadığını kontrol etsinler. Arkadaş gibi olsunlar yoksa bu çocuklar kendilerini dağda buluyor.

İkna çalışmaları sonucu Şırnak'ta teslim olan bir başka kadın terörist ise ailesinden gördüğü baskı sebebiyle PKK'ya katıldığını belirterek "Her ailede olan bir şey ama ben boşluğa düştüm açıkçası..." ifadelerini kullandı.

O dönemde birkaç kez HDP binasına gidip geldiğini ve orada bulunan bir kişinin kendisini örgüte katılması için özel olarak ikna ettiğini aktaran kadın terörist, örgüt içi infazların yanı sıra üst düzey örgüt yöneticilerinin kadınlara taciz ve tecavüzlerde bulunduğunun, ayrıca erkeklerin dahi bu tip saldırılara maruz kaldığının bilgisini verdi.

Örgütün, aileleri güvenlik güçleriyle irtibata geçen mensuplarına baskı uygulayarak yayın organlarında PKK saflarında kendi istekleriyle bulunduklarını anlatan zorlama röportajlar yaptırdığını vurgulayan kadın terörist, "Yönetim çağırıyor, konuşuyor. 'Sizin aileleriniz böyle bir şey yapıyor.' Siz de çıkacaksınız, 'Kendi isteğimizle geldik' diye röportaj vereceksiniz' diyorlar." ifadelerini kullandı.