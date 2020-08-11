Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4’ü ByLock kullanıcısı olmak üzere örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.