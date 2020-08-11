Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4’ü ByLock kullanıcısı olmak üzere örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.
Ankara'da FETÖ şüphelisi 10 kişi hakkında gözaltı kararı
11.08.2020 - 10:24 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 4’ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,FETÖ,gözaltı,
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