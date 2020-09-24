Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pençe-Kaplan Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar sırasında teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucu Piyade Teğmen Harun Aslan şehit düşmüştü. Şehit düşen Aslan'ın ailesine 2 kez taziye ziyaretinde bulunan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, ziyarette şehit babası Fuat Aslan'ın kendisinden oğlunun isminin bir okula verilmesini istedi. Çelebi bu isteğin üzerine Ağrı Valiliği ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şehit Piyade Teğmen Harun Aslan’ın adının bir okula verilmesi önerisinde bulundu. Şehit Harun Aslan'ın adının Ağrı merkezde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verilmesi için çalışmalar başlatıldı.

"Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Ağrılı şehit Harun Aslan’ın adının Ağrı'da bir okulda ölümsüzleştirilmesinin ailesine büyük bir manevi destek sağlayacağını belirten AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, “Bu topraklar için, al bayrağımız için, aziz vatan için canını hiçe sayan, şehit olan kahramanlarımız için ne yapsak azdır. Şehitlerimizden geriye kalan anne babaları, eşleri, kardeşleri, çocukları devletimizin, bizlerin emaneti altındadır. Şehidimizin babasının isteği üzerine, Valiliğimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze şehidimizin adının yaşatılması için bir okula isminin verilmesini önerdik. Aileleri, şehidimizin ismini bu ülke için yararlı çocukların yetiştiği okulda gördüklerinde hem gururlanacak hem mutluluk gözyaşı dökeceklerdir. İnşallah okulumuzun adı Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.