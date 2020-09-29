Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Düzce çevrelerinde, güneybatıdan (lodos) kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Meteorolojiden Kırıkkale ve çevresinde fırtına uyarısı
29.09.2020 - 15:17 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale çevresinde fırtına uyarısı yaparak vatandaşları uyardı.
Etiketler : Meteoroloji,
735338 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735338.aspx
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