Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Yakası'nda çıkan yangınların görülmesinde önemli bir yere sahip olan Büyükada Yangın Gözetleme Kulesi havadan görüntülendi. Kulede 15 senedir ormanları gözetleyerek hayatını sürdüren Hatun Aydın, gençlere âdeta taş çıkarıyor. Şehrin kirli havası ve gürültüsünden uzakta tabiatla iç içe yaşayan Aydın, Büyükada’da orman arazöz şoförü olarak görev yapan eşi Hüseyin Aydın ile birlikte İstanbul’un ciğerleri olan ormanları gözetliyor. İstanbul ve deniz manzaralı kulede görev yapan Aydın, telsizini yanından hiç ayırmıyor, dürbün ile sürekli ormanları gözetliyor. Bir duman gördüğünde anında telsizle merkeze bildiren Hatun Aydın “Saat 09.00’da başlayarak 21.00’ a kadar gece ve gündüz olmak üzere nöbetleşerek gözetleme yapıyoruz. Yangının büyüklüğüne göre ilk müdahale aracını yönlendiriyoruz. Rüzgarın yangına etkisini göz önünde bulundurarak merkeze bilgileri aktarıyoruz. Anadolu Yakası’nda bu yaz çok fazla yangın çıktı. Dumanı ilk gördüğümüzde anında müdahale ettik. Eskiden çocuklarım ile nöbet tutardık. Onlar büyüdü” diye konuştu.