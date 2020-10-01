Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Minik Liva ardından şikâyet etmek için kadınların videosunu çekmek istedi. Görüntülendiklerini anlayan kadınlar, kız çocuğunu yakalayıp darbetti. Bu sırada kadınlardan biri iddiaya göre küçük kızın telefonunu aldı. Yaşananlar kameralara yansıdı. Kurtarılan minik kız çocuğu, site görevlileri tarafından evine götürüldü. Durumu gören anne Çiğdem K., polise giderek şikâyetçi oldu. Darbedilen Liva ise "Canım çok acıdı, boğazımı sıktılar. İlk başta konuşamayacak kadar nefessiz kaldım. Dizleri ile karnıma vurdular. Telefonumu aldıktan sonra ittirerek bağıra bağıra beni sürüklediler" dedi.