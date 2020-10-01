Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Serdar Mahallesi, Orkide Sokak’ta bir inşaatın temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan dört katlı binanın dış merdiven kısmında çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen toprak kayması sonucu, binadakilerin bazıları kendilerini dışarı atarken, zemin katında bulunan dört kişilik aile içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, binada koronavirüs karantinasındaki kişiler olduğunu öğrenince özel tedbirlerle içeride kalan dört kişilik aileyi kurtardı. Tahliye edilen binada bulunan üçü pozitif 10’u temaslı koronavirüs karantinasında olan 13 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu Semiha Ayverdi Öğrenci Yurduna götürüldü. Olay yerine gelen İzmit Belediyesi ekipleri kazıyı durdurarak firmadan proje tadilatı yapmasını talep etti. Tahliye edilen bina da Belediye ekiplerince mühürlendi.