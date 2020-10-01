Dört çocuk sahibi Kumuz çifti olay yerinde hayatını kaybetti. Aracına binerek kaçan Saydam, bu defa kendi kafasına sıktı. Saydam'ın aracı bunun üzerine İlçe Halk Eğitim Merkezi binasına çarparak kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan Saydam kurtarılamadı. Saydam’ın, SMS dolayısıyla savcılığa şikâyet edeceklerini söylemeleri üzerine çifti öldürdüğü ortaya çıktı.
SMS için karı kocayı öldürüp intihar etti
01.10.2020 - 07:32 | Son Güncelleme: 01.10.2020 - 07:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Cevat Saydam (59), evlerinde ziyaret ettiği Cemile (40) ve Hüseyin Kumuz (45) çifti ile kahvaltı yaptıktan sonra, 17 yaşlarındaki kızlarına gelen SMS üzerine çıkan tartışma sonrasında çifte tabancayla kurşun yağdırdı.
Etiketler : Cevat Saydam,Zonguldak,
735736 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735736.aspx
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