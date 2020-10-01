Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört çocuk sahibi Kumuz çifti olay yerinde hayatını kaybetti. Aracına binerek kaçan Saydam, bu defa kendi kafasına sıktı. Saydam'ın aracı bunun üzerine İlçe Halk Eğitim Merkezi binasına çarparak kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan Saydam kurtarılamadı. Saydam’ın, SMS dolayısıyla savcılığa şikâyet edeceklerini söylemeleri üzerine çifti öldürdüğü ortaya çıktı.