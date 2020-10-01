Polis, zanlıyı Muğla’nın Fethiye ilçesinde saklandığı evde yakalayarak Antalya’ya getirdi. 17 saatlik sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilen Veli Ü., gazetecilerin sorusu üzerine önce konuşmak istemediğini söyledi. Ardından Duygu Çelikten’in annesi Leylâ Çelikten’in kendisine sorulması üzerine zanlı ‘Ne yaptıysa o yaptı zaten’ ifadesini kullandı. Duygu’nun cenazesi, 21 Eylül’de Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü hâlde bulunmuştu. Üzerinde bıçak darbeleri olduğu belirlenen cenaze, 22 Eylül Pazar günü gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı’nda defnedildi.
Polis, Duygu'nun katilini yakaladı
01.10.2020 - 07:41 | Son Güncelleme: 01.10.2020 - 07:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya polisi, 6 Eylül’de kaybolan ve 13 gün sonra ormanlık alanda cesedi toprağa gömülü hâlde bulunan Duygu Çelikten’in katil zanlısı komşusu Veli Ü’yü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.
Etiketler : polis,Duygu Çelikten,
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