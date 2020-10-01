Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis, zanlıyı Muğla’nın Fethiye ilçesinde saklandığı evde yakalayarak Antalya’ya getirdi. 17 saatlik sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilen Veli Ü., gazetecilerin sorusu üzerine önce konuşmak istemediğini söyledi. Ardından Duygu Çelikten’in annesi Leylâ Çelikten’in kendisine sorulması üzerine zanlı ‘Ne yaptıysa o yaptı zaten’ ifadesini kullandı. Duygu’nun cenazesi, 21 Eylül’de Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü hâlde bulunmuştu. Üzerinde bıçak darbeleri olduğu belirlenen cenaze, 22 Eylül Pazar günü gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı’nda defnedildi.