Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da kasiyerlik yapan Tuğba Keleş'i öldüren Erdoğan Küpeli'nin, 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği öğretmen Gülay Mübarek, açıklamada bulundu. Kendisini dört yıl boyunca tehdit ve taciz eden Erdoğan Küpeli'nin dört yıllık bir dava sürecinin ardından 8 yıl 6 ay ceza aldığını ancak davada tutuklama kararı çıkmadığını iddia eden öğretmen Mübarek, dosyanın bir yıldır istinaf mahkemesinde ve halen orada cezası onanmadığı için serbestçe dolaşabildiğini belirtti.

"Tutuklansaydı belki de Tuğba şu an aramızda olacaktı"

Şüpheli şahıs Erdoğan Küpeli'nin cezasızlığın verdiği cesaretle bugün sabah saatlerinde teklifini reddettiği için Tuba Keleş'i katlettiğini söyleyen öğretmen Mübarek, "Küpeli şayet tutuklansaydı belki de Tuğba bugün aramızda olacaktı. Benim başıma bunlar gelmeyecekti. Ben 4 yıl boyunca bununla mücadele etmek zorunda kalmayacaktım. Bugün Tuba'yı katleden sadece Erdoğan Küpeli değil, katil tek bir kişi değil. Bir kadın gelip sizden yardım istediği zaman, şikayetçi olduğu zaman ne dediğini önemseyin. Sizin önemsememeniz bir kadının hayatına mal olabiliyor, bugün Tuba'da olduğu gibi. Tuba bir ay önce kaçırılmış Erdoğan Küpeli tarafından. Polis yakalamış ama aynı şekilde serbest bırakılmış. Hakkında verilmiş hapis cezası olan bir insan ikinci defa farklı bir kadına aynı şekilde yaklaştığı zaman nasıl tekrar tutuklanmıyor? Nasıl serbest bırakılıyor? Ben halen anlamış değilim. Tuğba Keleş olayında gördük ki, kadınlar korkuyor sesini çıkaramıyor ve ben sesimi duyurduğum ve ulaşabildiğim her kadının sesine biraz daha ses katmak için aylardır, yıllardır kendi hayatımdan ödün vererek uğraşıyorum, mücadele ediyorum. Kendimi, o kadınların yerine koyuyorum ki halen ben de onlardan biriyim zaten. Herkese ses olmaya çalışıyorum ama aynı suçtan ceza alan bir erkek cezasızlığın verdiği cesaretle tekrar gözünü kırpmadan, hiç düşünmeden, korkmadan, büyük bir cesaretle, hemen teklifini ret eden bir kadını katledebiliyor. Bizim oturup bunu sorgulamamız lazım. Bu cezasızlıklar neden, ceza verildiği halde, tutuklama kararı neden verilmiyor?" şeklinde konuştu.